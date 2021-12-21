اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:37 م
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الجيزة تنفذ حملة لضبط السيارات المخالفة أعلى الأرصفة على الطريق العام بالطالبية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:43 م
الجيزة تنفذ حملة لضبط السيارات المخالفة أعلى الأرصفة على الطريق العام بالطالبية سيارات مخالفة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت إدارة الساحات والمواقف بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة لرصد التعديات علي الطريق العام بشارع استوديو مصر ومشروع الممشي السياحي 306، تم خلالها كلبشه عدد كبير من المركبات المنتظره أعلى الأرصفة والجزيرة الوسطى لمنع الوقوف بشكل مخالف بالشوارع الرئيسية في الأماكن غير الصحيحة للانتظار وذلك حفاظا علي تحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين وتحصيل الرسوم المقرره واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع استمرار حملات كلبشه السيارات لإعادة الانضباط وتطبيق القانون.
 
يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات لضبط المخالفات والتعديات بجميع الاحياء والمراكز والمدن وتحت إشراف ومتابعة من الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية.
 
وحذرت محافظة الجيزة قائدى السيارات من الانتظار بالمحاور المرورية ، وخاصة البديلة لشارع الأهرام، ومنها محور السادات والمريوطية واللبينى والمنصورية، وخاتم المرسلين، كذلك الشوارع الرابطة بين تلك المحاور.

المرور

الطالبية

الجيزة

محاور الطرق

اخبار الجيزة

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