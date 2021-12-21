التربية النوعية بسوهاج تفتتح معرضها فى الفنون التشكيلية والاقتصاد المنزلى

سوهاج محمود مقبول

أفتتح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، معرض الفنون التشكيلية والإقتصاد المنزلي، لطلاب قسمي التربية الفنية والإقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، وذلك بقاعة العرض بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة زينب محمود القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة لمياء شعبان وكيل الكلية للتعليم والطلاب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب الكلية.

وخلال تفقده للمعرض أعرب الدكتور مصطفي عبدالخالق عن سعادته بالمنتجات التي انتجها طلاب الكلية، والتي تعكس مدي مهاراتهم وموهبتهم الفنيه، موجهاً شكره لأعضاء هيئة التدريس بالكلية لجهودهم الملموسة في مخرجات الطلاب.

وقالت الدكتورة زينب محمود الشريف أن المعرض يعد نتاج أعمال الطلاب بقسمي الاقتصاد المنزلي والتربية النوعية، في نهاية الفصل الدراسي الأول كتطبيق عملي للمواد الدراسية التي تلقوها بداخل الكلية، موضحة أن فعاليات المعرض تستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة حتى 22 ديسمبر الجاري، ويضم عدد من المنتجات المختلفة منها الرسم، أسس التصميم، النسيج، الخزف، مبادئ التغذية، التربية الغذائية، مبادئ الاقتصاد المنزلي.

ومن الجدير بالذكر أنه أشرف علي تنظيم المعرض كلاً من الدكتورة هبه عبد المحسن أستاذ مساعد بالكلية، الدكتوره دعاء محمد قاسم، الدكتوره أماني فتحي، الدكتوره أمل محمد.



رسومات المعرض



رئيس الجامعة ونائبه بالمعرض



رئيس جامعة سوهاج يتفقد المعرض



أروقة المعرض بتربية نوعية سوهاج



رئيس جامعة سوهاج يتفقد منتجات المعرض