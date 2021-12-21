اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البيت الأبيض: إدارة بايدن لا تنوى فرض اغلاق جديد جراء إنتشار أوميكرون

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:25 ص
البيت الأبيض: إدارة بايدن لا تنوى فرض اغلاق جديد جراء إنتشار أوميكرون السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكى
أ ش أ

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أعلن البيت الأبيض أن إدارة بايدن لا تنوى فرض عمليات إغلاق جديدة من جراء إنتشار متحورأوميكرون عبر الولايات المتحدة.


وأوضحت جين باسكى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض قائلة " إن الرئيس جو بايدن سيصدر تحذيرا خلال خطابه اليوم الثلاثاء عن وباء فيروس كورونا المستجد من أن الأفراد الذين لم يتلقوا تطعيما ضد فيروس كورونا سيكونون عرضة لخطر الاصابة بالفيروس مما سيضطرهم لدخول مستشفيات للعلاج ، وأنهم ربما يكونون عرضة أيضا لخطر الوفاة " . 


وأضافت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض قائلة " إن هذا الخطاب لن يكون خطابا عن عمليات اغلاق بالولايات المتحدة ، ولكنه سيوضح للأمريكيين مزايا التطعيم ضد كورونا والخطوات التى سنتخذها لزيادة الفحوصات الطبية ، بالاضافة إلى المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الأفراد الذين لم يتلقوا تطعيما ضد كورونا " . 


وتجدر الاشارة ألى أنه كان قد تم اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون فى الولايات المتحدة يوم الثانى من ديسمبر الحالى ، ثم إنتشر هذا المتحور إلى 47 ولاية .


البيت الأبيض

أمريكا

جو بايدن

الإغلاق فى أمريكا

جين بساكى

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