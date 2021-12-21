اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:02 ص
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"البيئة" ترصد أساليب زيادة الوعى للحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:00 ص
"البيئة" ترصد أساليب زيادة الوعى للحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية الحفاظ على البيئة
كتبت منال العيسوى

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زيادة الوعى لدى المصريين، هو أحد الملفات التى تحرص عليها الدولة لتنمية الانتماء وغرس روح المشاركة لدى الجميع، وأن يكون الجميع شركاء فى المسؤلية المجتمعية نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية، وهو أهم أحد الأهداف التنموية الموضوعة على قائمة أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة.

وزارة البيئة هى الجهة المنوط بها ترجمة اهتمام مصر بدور الوعي البيئي في مواجهة التحديات البيئية،وفى هذا التقرير نرصد طرق لجأت لها وزارة البيئة لزيادة الوعى تعرف عليها.

1- قامت وزارة البيية بالعمل مع جميع الأطراف والفئات في المجتمع، وشجعت الشباب على طرح أفكارهم ودعم مبادراتهم البيئية.

2- سعت وزارة البيئة لغرس القيم والمفاهيم البيئية في الأطفال عبر ورش عمل وندوات توعية وانشطة فى مدارس بمحافظات مصر المختلفة.

3- توجهت وزارة البيئة فى تطبيق ادراج مفاهيم التغير المناخي والتنوع البيولوجي في المناهج التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتشجيعهم على الحفاظ على البيئة بتنفيذ أنشطة تفاعلية.

4- نفذت عدد من الفيديوهات التعريفية حول القضايا البيئة المختلفة لزيادة المعرفة لدى افراد المجتمع باهمية مشاركاتهم الفعالة فى الحفاظ على البيئة.

5- نفذت وزارة البيية عددا من المسابقات البيئة، للشباب والاطفال كان اخرها بالتعاون مع احدى شركات الدواء الخاصة لمنح جوائز عددها وصل ل2000دراجة لتحفيز الجميع للبحث والمعرفة عن القضايا البيئية، وسيتم اعلان تفاصيلها قريبا على الموقع الالكترونى للوزارة.


البيئة

قضية الوعى

دمج البيئة بالمناهج التعليمية

مسابقات البيئة

زيادة الوعى

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