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البرتغال..العودة للعمل عن بعد وإغلاق المقاهي للحد من تفشى متحور أوميكرون

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:42 م
البرتغال..العودة للعمل عن بعد وإغلاق المقاهي للحد من تفشى متحور أوميكرون فيروس كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت البرتغال عن العودة للعمل عن بعد وإغلاق المقاهي للحد من تفشي متحور أوميكرون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت دولة البرتغال، أن متحور أوميكرون سيكون مسؤولا عن 80% من إصابات كورونا بالبلاد قبل نهاية العام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتنتاب الدول الأوروبية حالة من الذعر والهلع بسبب متغير أوميكرون الذى ينتشر سريعا فى القارة العجوز وجعلها من جديد بؤرة الوباء، وعادت الدول من جديد تفرض قيود وإجراءات لمنع تفشى المتغير الجديد.

وفى البرتغال، التى تمتلك أحد أفضل سجلات التطعيم فى العالم، أصبحت الكمامة الآن إلزامية مرة أخرى فى الأماكن المغلقة. أعلنت الحكومة "حالة الكارثة"، ومنحت المسؤولين سلطة فرض إجراءات أكثر صرامة دون موافقة برلمانية.

 


البرتغال

كورونا

اوميكرون

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