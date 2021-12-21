اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:37 م
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استمرار وتكثيف حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بالبحيرة.. صور

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:58 م
استمرار وتكثيف حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بالبحيرة.. صور جانب من تلقى اللقاح
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا،  بنطاق مدن ومراكز المحافظة،  وذلك لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات وتوفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين ووقاية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ على استمرار عدم السماح بدخول أي مواطن إلى اى جهة حكومية، إلا من حصل على جرعه اللقاح أو من يحمل تحليل حديث يفيد خلوه من الفيروس، مشيراً إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الصحة والوحدات المحلية لتكثيف وتنفيذ العديد من قوافل تطعيم لقاح كورونا بدائرة المحافظة، وكذا توافر كافة اللقاحات بكميات مناسبة مؤكداً على ضرورة تلقي الجميع للقاح للتيسير على المواطنين المتقدمين لتلقى اللقاح،  مع إتخاذ الإجراءات الوقائية ومنع حدوث اى تزاحم،  وجاري إستمرار عمل الفرق والحملات للوصول إلى كافة المناطق النائية حرصا على سلامة المواطنين.

وناشد اللواء هشام آمنة مواطني المحافظة بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والإلتزام بالتباعد الإجتماعي، وإرتداء الكمامة والإلتزام بقرارات الدولة الصادرة فى هذا الشأن تجنباً للإصابة بالعدوى ، مؤكداً على ضرورة تلقي الجميع للقاح والتقدم عبر الرابط التالي للحصول على اللقاح .
 

تطعيم كورونا بالبحيرة
تطعيم كورونا بالبحيرة

 

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

 

 

جانب من التطعيم
جانب من التطعيم

 

 

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 

حملات تطعيم كورونا بالبحيرة
حملات تطعيم كورونا بالبحيرة

 

 

حملات كورونا
حملات كورونا

 

 

رار وتكثيف حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بالبحيرة
رار وتكثيف حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بالبحيرة

 

 

رار وتكثيف حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا
رار وتكثيف حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا

 


 


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كورونا

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