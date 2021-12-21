استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بالبحيرة لليوم الثالث على التوالى.. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على إستمرار رفع تراكمات الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لليوم الثالث على التوالى من خلال فرق وأطقم مجابهة الأزمات بالوحدات المحلية والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب.



كما يتم تكثيف الأعمال بالطرق المؤدية لمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمراجعة كافة أعمال الكهرباء وخلافة داخل المدارس، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية.



حيث تم رفع التراكمات داخل الافنية وبمحيط جميع مدارس ومعاهد المحافظة وكذا الطرق المؤدية إليها، مع استمرار أعمال رفع وكسح تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالمراكز والمدن وبمحيط المناطق السكنية والخدمية، وذلك وفقاً لخطة العمل ومن خلال أكثر من 1260معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة أولاً بأول





اثار الأمطار



البحيرة



أمطار البحيرة



أمطار



جانب من رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالبحيرة



جانب من رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بمحافظة البحيرة



جانب من رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين



جانب من الأمطار



جانب من أمطار البحيرة



جانب من رفع تراكمات الأمطار



جانب من رفع مياه الأمطار بالبحيرة



رفع تراكمات الأمطار



رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالبحيرة



رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بمحافظة البحيرة



رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين



سقوط أمطار



شفط مياة الأمطار



عربات شفط الأمطار



عمليات رفع تراكمات المياه



مياة الأمطار



