استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بالبحيرة لليوم الثالث على التوالى.. صور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على إستمرار رفع تراكمات الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لليوم الثالث على التوالى من خلال فرق وأطقم مجابهة الأزمات بالوحدات المحلية والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب.
كما يتم تكثيف الأعمال بالطرق المؤدية لمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمراجعة كافة أعمال الكهرباء وخلافة داخل المدارس، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية.
حيث تم رفع التراكمات داخل الافنية وبمحيط جميع مدارس ومعاهد المحافظة وكذا الطرق المؤدية إليها، مع استمرار أعمال رفع وكسح تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالمراكز والمدن وبمحيط المناطق السكنية والخدمية، وذلك وفقاً لخطة العمل ومن خلال أكثر من 1260معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة أولاً بأول
اثار الأمطار
البحيرة
أمطار البحيرة
أمطار
جانب من رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالبحيرة
جانب من رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بمحافظة البحيرة
جانب من رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين
جانب من الأمطار
جانب من أمطار البحيرة
جانب من رفع تراكمات الأمطار
جانب من رفع مياه الأمطار بالبحيرة
رفع تراكمات الأمطار
رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالبحيرة
رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بمحافظة البحيرة
رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين
سقوط أمطار
شفط مياة الأمطار
عربات شفط الأمطار
عمليات رفع تراكمات المياه
مياة الأمطار
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