اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:34 م
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استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بالبحيرة لليوم الثالث على التوالى.. صور

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:30 م
استمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بالبحيرة لليوم الثالث على التوالى.. صور رفع تراكمات المياه
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على إستمرار رفع تراكمات الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لليوم الثالث على التوالى من خلال فرق وأطقم مجابهة الأزمات بالوحدات المحلية والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب.


كما يتم تكثيف الأعمال بالطرق المؤدية لمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمراجعة كافة أعمال الكهرباء وخلافة داخل المدارس، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية.

حيث تم رفع التراكمات داخل الافنية وبمحيط جميع مدارس ومعاهد المحافظة وكذا الطرق المؤدية إليها، مع  استمرار أعمال رفع وكسح تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالمراكز والمدن وبمحيط المناطق السكنية والخدمية، وذلك وفقاً لخطة العمل ومن خلال أكثر من 1260معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياة أولاً بأول
 

اثار الأمطار
اثار الأمطار

 

البحيرة
البحيرة

 

 

أمطار البحيرة
أمطار البحيرة

 

 

أمطار
أمطار

 

 

جانب من رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالبحيرة
جانب من رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالبحيرة

 

 

جانب من رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بمحافظة البحيرة
جانب من رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بمحافظة البحيرة

 

 

جانب من رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين
جانب من رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين

 

 

جانب من الأمطار
جانب من الأمطار

 

 

جانب من أمطار البحيرة
جانب من أمطار البحيرة

 

 

جانب من رفع تراكمات الأمطار
جانب من رفع تراكمات الأمطار

 

 

جانب من رفع مياه الأمطار بالبحيرة
جانب من رفع مياه الأمطار بالبحيرة

 

 

رفع تراكمات الأمطار
رفع تراكمات الأمطار

 

 

رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالبحيرة
رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بالبحيرة

 

 

رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بمحافظة البحيرة
رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين بمحافظة البحيرة

 

 

رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين
رفع تراكمات مياة الأمطار بجميع الشوارع والميادين

 

 

سقوط أمطار
سقوط أمطار

 

 

شفط مياة الأمطار
شفط مياة الأمطار

 

 

عربات شفط الأمطار
عربات شفط الأمطار

 

 

عمليات رفع تراكمات المياه
عمليات رفع تراكمات المياه

 

 

مياة الأمطار
مياة الأمطار

 


 


محافظة البحيرة

رفع تراكمات مياة الأمطار بالبحيرة

مياه الأمطار

أمطار البحيرة

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