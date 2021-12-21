اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:45 م
أكرم القصاص
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ارتفاع متوسط أعمار الكويتيين بحوالى 0.14% خلال 2021 مقارنة بالعام الماضى

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:15 م
ارتفاع متوسط أعمار الكويتيين بحوالى 0.14% خلال 2021 مقارنة بالعام الماضى الكويت - أرشيفية
وكالات

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ارتفع متوسط أعمار الكويتيين بنسبة 0.14 في المئة خلال العام الجاري مقارنة بمثيله لعام 2020، ليصل إلى 75.6 عام.
 
ووفقا لإحصاءات منصة "ماكروتريندز" الأمريكية نشرتها صحيفة "الرأى" الكويتية، فإن متوسط أعمار الكويتيين  كانت عند مستوى 75.5 عام خلال عام 2020.
 
وأضافت الإحصاءات أن المعدل نفسه سجلته الدولة عام 2019، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ سجل متوسط أعمار الكويتيين في ذلك العام 75.4 عام، فيما كان المتوسط 75.3 في 2018.
 
وكان متوسط أعمار الكويتيين عام 2001 يعادل 73.18 عام، وكان ذلك المتوسط يشهد زيادات سنوية.
 

الكويت

متوسط أعمار الكويتيين

منصة ماكروتريندز

متوسط الأعمار بالكويت

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