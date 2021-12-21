اجتماع افتراضى مع اتحاد شركات السياحة المجرى لدفع الحركة السياحية من المجر لمصر

كتب محمد أسعد

عقد ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اجتماعاً افتراضياً مع Judit Molnar رئيسة اتحاد شركات السياحة المجري، وذلك لبحث سبل دفع الحركة السياحية الوافدة من دولة المجر إلي مصر.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تعزيز سبل التعاون لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلي مصر خاصة وأن مصر تعتبر المقصد الأولبالنسبة للسائح المجري فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة أهم المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر، و الإجراءات الاحترازيهالتي يتم تطبيقها بكل جدية في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية.

ومن جانبها، أعربت رئيسة اتحاد شركات السياحة المجري عن إعجابها بالمقصد السياحي المصري مشيرة إلى تطلعها لعقد الاجتماعاتالسنوية للاتحاد في مصر على أن تتضمن الزيارة جولة بعدد من المدن السياحية المصرية للاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التيتتمتع بها.

ومن جانبه، رحب ماجد أبو سديرة بالاقتراح مشيرا إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة في مجال استضافة الاجتماعات السنوية للاتحاداتالسياحية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر مثل اتحاد شركات السياحة الألمانية DRV والفرنسية SNAF والإيطالية FIAVET وغيرها.

جدير بالذكر أن اتحاد شركات السياحة المجري يعد أكبر وأهم كيان سياحي يمثل القطاع الخاص في السوق المجرى والذي تأسس عام1974، ويزيد عدد أعضائه عن 200 شركة يمثلون أهم منظمي الرحلات وشركات السياحية المجرية ويبلغ حجم نشاط أعضاء هذاالاتحاد ما يزيد علي 80% من إجمالي الحركة السياحية المنظمة من قبل منظمي الرحلات في السوق المجري.