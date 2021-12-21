اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية .. وكلية الهندسة لتأهيل الشباب لسوق العمل

الإسكندرية أسماء على بدر

وقع الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية و الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية اتفاقية تعاون لتنمية مهارات الطلاب وشباب الخريجين لتأهيل خريجى كلية الهندسة جامعة الاسكندرية لتأهيلهم لسوق العمل ودعم مشروع التوعية لمزاولة المهنة، حضر توقيع الاتفاقية الدكتور عصام وهبه، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المهندس الاستشارى السيد حسن رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، الدكتورة دينا سعدالله مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة جامعة الإسكندربة.



وقال الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، انه سعيد بتوقيع اتفاقية تعاون مع البيت الأكاديمى والمعقل الهندسى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية هذا الصرح الكبير الذى يتخرج منه اجيال مميزه من المهندسين فى المجالات الهندسية المختلفة.



واضاف أن الاتفاقية هدفها رفع مهارات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لسوق العمل وتدريبهم فى المجالات المختلفة لكى يصبحوا قادرين على مواكبة سوق العمل وبناء الوطن والتنافس اقليميا ومحليا ودوليا.



وأكد رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ان خريجى كليات الهندسة فى مصر لديهم القدرة على اختراق الصعاب بقدراتهم البشرية الارتقاء بمكانتهم وان بداية توقيع الاتفاقية هى بداية موفقة لصالح المهنة وشباب المهندسين وقدم شكره علي القائمين علي هذا العمل من خلال لجنة ممارسة ومزاولة المهنةبرئاسة المهندس الاستشارى السيد حسن عضو مجلس نقابة المهندسين و المركزالجامعي للتأهيل المهني وصولا الي توقيع هذه الاتفاقية



ومن جانبه أبدى الدكتور سعيد علام ، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ، بسعادته لتوقيع الاتفاقية مع نقابة المهندسين بالإسكندرية فهى المظلة المهنية التى يتعاون معها خريج الهندسة فلابد ان يعرف قواعد مزاولة المهنة ، مضيفا أن المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية الهندسة لديه مميزات لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتقديم الدورات التدريبية لزيادة فرص التنافسية محليا واقليميا ودوليا ، ووجه رساله لطلاب وخريجى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية انهم سيكونون فى المكانه التى يستحقوها .



ومن جانبه اكد المهندس الاستشارى السيد حسن ، رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة ، ان الهدف من الاتفاقية هو ربط الجامعة البيت الاصيل الذى يدرس علوم و قواعد الهندسة بكافة مجالاتها ونقابة المهندسين الكيان المهني الذي ينتمي اليه المهندس بعد تخرجه حتى يمارس مزاولة مهنته لذلك التعاون مع الكلية والنقابة فى تأهيل الخريجين لسوق العمل لرفع كفاءتهم وإخراج جيل قادر على التنافسية .



واضاف انه سيتم عقد سلسلة محاضرات لطلاب الفرقة النهائية بكلية الهندسة عن قانون النقابة وكيفية ممارسة المهنة وتعريف الطالب بحقوقه وواجباته منعا لاستقطابه للعمل فى جهات تهدر حقوقه المهنيه ، ومن هنا تم البدء في التواصل مع كلية الهندسة جامعة الاسكندرية بالتنسيق مع المركز الجامعي للتأهيل المهني لدعم المهارات الاساسية للخريجين مثل كيفية كتابه السيرة الذاتية والتقدم للمقابلات الشخصية .



كما أكد أن نقابة المهندسين تحرص على حماية الخريج وتأهيله لسوق العمل لكى يواكب التطورات وان توقيع اتفاقية التعاون سيجنى ثماره خلال السنوات القادمة وأكد سعادته علي نجاح الفكرة التي بدأ العمل عليها منذ فبراير الماضي وأشار الي أهم نقاط عمل الاتفاقية مثل العمل علي توعية الخريجين لقانون النقابة وخدماتها وقوانين مزاولة المهنة.



بينما قال الدكتور عصام وهبه ، وكيل كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، ان اتفاقية التعاون هدفها التكامل مع كلية الهندسة الجهة الاكاديمية ونقابة المهندسين الممثلة فى ممارسة المهنة بتخريج كوادر مميزة وتدريب حديثي التخرج على المهارات الاساسية وكيفية تسويق هذه المهارات لتحقيق اهدافه ، مؤكدا ان التدريب سيكون متاح لطلاب الفرقة النهائية وحديثي التخرج كما يشمل الخريجين القدامي لزيادة مهاراتهم ورفع كفائتهم فى سوق العمل .



وقالت الدكتورة دينا سعد الله، مدير المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ، ان الهدف من التدريب هو رفع المنافسة فى سوق العمل وعدم الاكتفاء بالكم العلمي الذى يقدم للطالب فى المرحلة الجامعية ولكن الممارسة المهنية تحتاج الى العديد من المهارات التى نعمل على اكساب الخريج بها ومنحه شهادات معتمده تقدم لجهات العمل المختلفة ، مضيفة ان المركز بالفعل استطاع تخريج دفعات التحقوا فى شركات لها ثقل فى سوق العمل وذلك سيطبق بعد اتفاقية نقابة المهندسين.

