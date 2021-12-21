إنشاء مباني جديدة لعدد من الكليات لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي لجنة المنشآت، ومركز المؤتمرات، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار المالي، والدكتور عبد الحميد منجد مدير وحدة الاستشارات الهندسية، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلسي الإدارة.

وناقش رئيس الجامعة خلال اجتماع لجنة المنشآت عدداً من الموضوعات والملفات الخاصة بمنشآت الجامعة من حيث إنشاء مباني جديدة لعدد من الكليات لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع وضع تصور كامل لتجهيزات المستشفى الجامعي الجديد بأحدث أجهزة طبية وتجهيز غرف العمليات والرعاية المركزة، ومناقشة التجهيزات اللازمة للمستشفى الجامعي الحالي، إضافة إلي عمل دراسة جدوي لإنشاء مبني جديد للمدرجات.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات خلال اجتماع مركز المؤتمرات منها، توفير إداريين للعمل في الفترات المسائية بالفندق، وشراء بعض المستلزمات والاحتياجات اللازمة لدار الضيافة.

كما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع المنسقين والمسئول المالي والإداري بشعب اللغات والبرامج الجديدة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة، والمستشار المالي. وأوضح الدكتور منصور حسن، أن الاجتماع يستهدف شرح نموذج الموازنة التقديرية الموحد لمنسقي شعب اللغات والبرامج والفريق الإداري المعاون لهم على مستوى كافة الكليات طبقا للوائح والقوانين المنظمة، وكيفية استخدامها والاستفادة منها في تنفيذ الخطط الاستراتيجية، بالإضافة إلى كيفية استخدام الموازنات كأداة فعالة في الرقابة بما يحقق الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام، وفي نفس الإطار تم إطلاق الإصدار الثالث من دليل قرارات اللجنة العليا تطبيقاً لأنظمة الحوكمة وفي إطار تطبيق أعلى معايير الشفافية، موجهاً بضرورة تصميم برامج بينية جديدة لخدمة أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولية المصرية بالتعاون مع الكليات المعنية. وأشار الدكتور ممتاز حجاب، إلى أن الاجتماع أكد على تطبيق الحضور الإلكتروني لبرنامج مجلس في عقد اجتماعات اللجان الداخلية لشعب اللغات بكل الكليات، و احتساب الساعات الفعلية لأعضاء هيئة التدريس مع التأكيد على إنهاء إجراءات صرف المستحقات الخاصة بالتدريس، واستكمال خطة التدريس لكل المقررات، و البيانات الإحصائية المطلوبة والتقارير السنوية الخاصة بتطبيق معايير الجودة واختيار أعضاء هيئة التدريس وذلك بالتعاون مع مركز الجودة والاعتماد.

كما أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة بلغ 4600 طالب، حيث تم عقد 4 اختبارات أكاديمية متتالية علي أن يتم عقد الاختبار التالي يناير المقبل، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الإشراف على مركز اللغات والترجمة، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام عبد العزيز مدير مركز اللغات والترجمة، وأعضاء اللجنة. وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع عدة موضوعات منها، عقد دورات تدريبية إلكترونية لاختبار التويفل والاختبار الأكاديمي على أن يتم البدء بمحاضرة اليوم الواحد والتي سيتم عقدها من خلال تطبيق زوم أو أحد المنصات الافتراضية الأخرى تماشياً مع توجيهات الدولة والجامعة نحو التحول الرقمي. وناقش الاجتماع التواصل مع عدد من المدربين المعتمدين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية والمتخصصين في تأهيل معلمي اللغة الإنجليزية، والعلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية للحصول على الشهادات المعتمدة للتدريس باللغة الإنجليزية، تفعيلا لدور المركز في دعم التطوير المهني لخريجي الجامعة والارتقاء بمستوى مدرسي اللغة الإنجليزية من طلاب كليات التربية والآداب والألسن، كما تمت الموافقة علي عقد ورشتي عمل والتي يُحاضر فيها أحد المدربين المعتمدين من جامعة كامبريدج، للتدريب على طرق التدريس المتطورة للراغبين من طلاب الجامعة كبداية لسلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معلمي اللغة الإنجليزية. وتم عرض الانتهاء من مراجعة الكتيب التعريفي لمركز اللغات والترجمة والذي يقدم نبذة عن تاريخ المركز ونشأته وكل ما يتعلق بأنشطة ودورات المركز علي أن يتم طباعة نسخة تجريبية وعرضها علي لجنة الإشراف قبل تعميمها.



اجتماع رئيس جامعة بني سويف



اجتماع منسقي شعب اللغات والبرامج الجديدة



جانب من اجتماع رئيس الجامعة



جانب من اجتماع منسقي شعب اللغات والبرامج الجديدة



جانب من الإجتماع بجامعة بنى سويف



جانب من الإجتماع



جانب من ترأس رئيس جامعة بني سويف اجتماع منسقي شعب اللغات والبرامج الجديدة



رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع منسقي شعب اللغات والبرامج الجديدة



رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع منسقي شعب اللغات













