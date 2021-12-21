إنجازات 2021.. محور سمالوط بطول 24 كيلو متر وتكلفة 1.8 مليار جنيه

المنيا -حسن عبد الغفار

إنجازات فى مختلف القطاعات، وعمال يواصلون الجهد ليلا نهارا من أجل تحقيق الأحلام، وبين شمال وجنوب المنيا محطات لمشروعات عملاقة يتم تنفيذها فى أوقات قياسية.

ومن أبرز تلك المشروعات، محور سمالوط الحر والذى من المتوقع أن يشمله الافتتاح الرئاسى بعد تشغيله بصفة تجريبية، وهو واحد من أكبر المحاور على نهر النيل يبلغ طوله 24 كيلو متر وعرضه 21 مترًا، بعدد حارتين مـــروريتين لكـل اتجـاه وبتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه.

ويضم محور سمالوط، 30 كوبري على النيل أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، كذلك يضم المحور 17 نفقا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصارف.

ومن أهم مايميز محور سمالوط الحر على نهر النيل بالمنيا، أنه يساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي" القاهرة – أسوان " شمال مدينة سمالوط، كما يساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، ويوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

ومن ناحيته قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن هذا العمل العملاق جاء بالتزامن مع عمل ضخم آخر وهو الطريق الصحراوى الغربى، ضمن طريق "القاهرة ـ أسوان"، الواصلة بين القاهرة والمنيا بطول 230كم ويدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق.