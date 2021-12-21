إطلاق القمر الصناعى البحرينى الإماراتى المشترك "ضوء 1"

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة البحرينية لعلوم الفضاء الدكتور محمد إبراهيم العسيري، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، إنه جرى إطلاق "ضوء 1" من قِبل شركة "سبيس إكس" الأمريكية في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي عبر صاروخ "فالكون 9" متجهًا نحو المحطة الفضائية الدولية، حيث سيتمّ وضع القمر في مداره الصحيح بزاوية ميلان 51.6 بارتفاع 400 كم من خلال الجناح الياباني في المحطة خلال الربع الأول من العام 2022.



وأوضح أنه سيتم مراقبة واستقبال البيانات من القمر الصناعي عبر ثلاث محطات أرضية وهي المحطة الأرضية في جامعة خليفة بأبوظبي، والمحطة الأرضية في الدنمارك، والمحطة الأرضية في جمهورية ليتوانيا.



يذكر أن "ضوء 1" وهو من الأقمار الصناعية النانوية الحديثة، سيعمل على رصد ودراسة أشعة "جاما" الأرضية الناتجة عن العواصف الرعدية، وبناء القدرات الوطنية في مجال تصميم وبناء وتشغيل الأقمار الصناعية، علاوةً على إسهامه بإضافات هامة للمجتمع الدولي من الناحية العلمية والتقنية.