إصابة وزيرة الخارجية الكندى بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، إصابة وزيرة الخارجية الكندية بفيروس كورونا.

وفى وقت سابق نصح رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو مواطنيه بمشاهدة فيلم الكريسماس Die Hard مع بدء موسم عطلة عيد الميلاد فى كندا، مذكرا إياهم بضرورة الحصول على لقاح كورونا للحفاظ على عائلاتهم.

وقال ترود وفى تغريدة له: "تذكروا Die Hard هو فيلم مناسب لمشاهدته فى الكريسماس، وهنا تذكير آخر: لو لم تكن قد حصلت على اللقاح، رجاء، اخرج واحصل على جرعتك. فى موسم الأعياد هذا، وطوال العام، إنه أفضل شيء يمكن أن تفعله لحماية عائلتك".

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت يوم الجمعة رفع حظر السفر إلى مصر وتسع دول إفريقية اعتبارا من السبت. وصرح وزير الصحة الفيدرالي جان إيف دوكلوس، أن الإجراءات المحددة المتعلقة بالمسافرين من بلدان معينة ستنتهي بسبب "الأدلة الدامغة" على وجود انتقال مجتمعي لأوميكرون في معظم البلدان.