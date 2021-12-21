اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:37 م
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إصابة رئيس محكمة الخارجة فى حادث انقلاب سيارة بطريق الوادى الجديد – أسيوط

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:02 م
إصابة رئيس محكمة الخارجة فى حادث انقلاب سيارة بطريق الوادى الجديد – أسيوط حادث - أرشيفية
الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

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أصيب رئيس محكمة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بطريق "الخارجة – أسيوط". تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الواصل بين مركز الخارجة ومدينة أسيوط.

 

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الخارجة - أسيوط" أسفر عن إصابة المستشار أحمد عثمان حلاوة، رئيس محكمة الخارجة، ومقيم بمحافظة أسيوط، بإصابات وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

 

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.


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