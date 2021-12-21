إزالة 14 حالة تعدى على النيل بجزيرة الوسطى بأسيوط .. صور

أسيوط هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات الإزالة لكافة التعديات على مجرى نهر النيل والمجاري المائية مستمرة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري تحت شعار "نيل بلا تعديات"، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات خاصة على النيل والترع والمصارف، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وذلك لضمان حماية الموارد المائية وحسن إدارتها وحماية الأراضي الزراعية المتبقية وزيادة رقعتها.



وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بمركز الفتح واصلت حملاتها الموسعة لإزالة كافة التعديات على مجرى النيل بجزيرة الوسطى، حيث تمكنت من إزالة 14 حالة تعدي على أراضي حماية النيل بمساحة 4915 متر مربع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة.



شارك في الحملة كل من عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، واللواء علاء جلال مساعد مدير أمن أسيوط وأشرف فوزي نائب رئيس مركز الفتح ومأمور مركز شرطه الفتح ، ووليد جمال رئيس الوحدة المحلية الواسطى ومسئولي الازالات بالمركز ومسئولي جهاز حماية النيل وقوات مركز شرطة الفتح.



وأكد اللواء عصام سعد أن الدولة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل، موجهًا رؤساء المراكز بضرورة المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسئولي حماية النيل بهدف تنفيذ خطة الإزالات ومواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، وإزالتها الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع عدم السماح بأي مخالفات جديدة بهدف تحسين إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة إلى المنتفعين.



كان محافظ أسيوط قد شدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها، في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة معلنًا عن استقبال جميع شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.







إزالة 14 حالة تعدي على النيل بجزيرة الوسطى بالفتح



ازالة التعديات



ازالة تعديات



إزالة حالة تعدي على النيل بجزيرة الوسطى بالفتح



جانب من ازاله التعديات



جانب من الازاله



جانب من الحدث



حالة تعدي على النيل بجزيرة الوسطى بالفتح



