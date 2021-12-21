إحالة 12 طبيبا وموظفا بأبو قرقاص فى المنيا للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن

المنيا -حسن عبد الغفار

قرر اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص إحالة 12 طبيبا وموظفا بالوحدة الصحية بقرية بنى محمد شعراوى إلى التحقيق بالنيابة الإدارية وبيان مدى مسئوليتهم عن الغيابات من الأطباء والموظفين وتركهم العمل دون إذن مسبق، وتدنى مستوى النظافة بالوحدة بالتنسيق مع الدكتور رمزى عوض مدير الإدارة الصحية بأبوقرقاص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وقام رئيس المركز والمدينة بالمرور على الوحدة الصحية بقرية بنى محمد شعراوى التابعة للوحدة القروية ابيوها وقام برفع تقرير إلى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، فقررت الإدارة الصحية بمركز أبوقرقاص بإحالتهم إلى التحقيق فى وقائع الإهمال الجسيم داخل الوحدة، وذلك بناء على التقرير الذى أعدته إدارة التفتيش المالى والإدارى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص تنفيذاً لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذى يمس حياة المواطنين، وكلف رئيس المركز الدكتور رمزى عوض مدير الادارة الصحية بمركز ابوقرقاص بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافى السلبيات الواردة بالتقرير و بمناوبة المرور الدائم على الوحدات الصحية بالمركز لتلافى المخالفات.