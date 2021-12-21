أمين الفتوى: منع المرأة من العمل مصادرة على حقوقها ومخالف لموقف الإسلام

كتب لؤى على

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الإسلام قرر حق المرأة في العمل، مثلها مثل الرجل ما دام هذا العمل شريفا، وتلتزم فيه بالشروط والضوابط؛ حيث قرر الإسلام مبدأ المساواة كمبدأ عام في الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك خلال محاضرته عن "مشروعية عمل المرأة في الإسلام "، ضمن فعاليات دورة "تصحيح المفاهيم"، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمقرها الرئيس بالقاهرة، لعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

وأوضح أنه ليس فى الشريعة الإسلامية ما يمنع المرأة من تولى مسئولية أى عمل شريف تبغى من ورائه الرزق الحلال الذي يغنيها عن السؤال، ولا يترتب عليه تقصير فى واجبات أخرى منوطة بها اتجاه أسرتها.

وأوضح، أن الإسلام قد أكد على مشروعية عمل المرأة ليتوقف الجاهلون بالشريعة عن تحميل هذا الدين العظيم مواقف ظالمة ضد المرأة والدين منها براء.

وفى نهاية المحاضرة، قام الشيخ أحمد وسام، بالرد على كافة الأسئلة التي وجهت له من قبل المتدربين والمتدربات والتي شملت حكم الاختلاط، مفهوم الخلوة المنهي عنها شرعا، العلاقة بين النساء والرجال في العمل، سفر المرأة للعمل.