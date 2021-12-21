أمريكي متهم بدعم تنظيم داعش الإرهابي يواجه السجن لمدة تصل الى 50 عاما

كتبت: نهال أبو السعود

اعلنت وزارة العدل الامريكية في بيان يوم الإثنين، إن رجلاً من ولاية كنتاكي، حضر معسكر تدريب لتنظيم داعش الارهابي، حيث تلقى أسلحة وتدريبات بدنية، وجهت إليه اتهامات في الولايات المتحدة بتقديم دعم مادي للتنظيم.

وذكر البيان، أن ميرساد حريز آدم راميش، 31 عاما، من بولينج جرين بولاية كنتاكي، وهو مواطن أمريكي بوسني مزدوج الجنسية، متهم أيضا بالتآمر لتقديم دعم مادي لداعش، وتلقي تدريب عسكري من المنظمة الإرهابية الأجنبية المصنفة.

في حالة إدانته بالتهم الموجهة إليه، يواجه عقوبة أقصاها 50 عامًا في السجن وغرامة قدرها 750 ألف دولار، ومدة بالإفراج تحت الإشراف تصل إلى مدى الحياة.

وفقًا للائحة الاتهام التي تم تقديمها في 11 مايو والتي تم الكشف عنها يوم الاثنين من قبل محكمة فيدرالية في كنتاكي، تآمر راميتش مع آخرين في 3 يونيو 2014 حيث اشتروا تذاكر للسفر إلى غازي عنتاب ، وهي مدينة قريبة من الحدود السورية ، ومن هناك ، عبروا الحدود للانضمام إلى داعش في سوريا.

وجاء في بيان وزارة العدل: "حصل مكتب التحقيقات الفدرالي على صور للمتهم في مناطق داعش تصورهن وهو يرتدي ملابس مموهة، ويقف أمام شاحنة صغيرة مزودة بمدفع مضاد للطائرات وعلم داعش، وصورة ثانية تصوره وهو يحمل بندقية".

بعد انضمامه المزعوم إلى داعش ، ناقش راميتش وجوده في الرقة ، سوريا ، واستخدامه سلاحًا مضادًا للطائرات لإطلاق النار على الطائرات مع الشخصين الذين سافر معهم ، وفقًا للبيان، كما زُعم أنهم ناقشوا الجهاد والاستشهاد والقتال في صفوف داعش.