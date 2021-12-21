أفريقيا: 9 ملايين و200 ألف حالة إجمالي الإصابات بكورونا

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ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي، أن إجمالي إصابات القارة الأفريقية بلغ 9 ملايين و200 ألف بفيروس كورونا و226 ألف وفاة وسط تعافي 8 ملايين و357 ألف شخص.



وأوضحت المراكز - في بيان صادر اليوم /الثلاثاء/ - أن نسبة تحصين سكان أفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سجلت 8.6% حتى الآن بينما تلقى نحو 12.6% جرعة واحدة.



وحول ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.



ودعت إلى الابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر على الأشخاص القادمين من البلدان التي أبلغت عن هذا المتحور مع التأكيد على أن هذا الإجراء لم يسفر عن نتيجة.

يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم كافة بلدان القارة السمراء على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.