أجهزة الأمن تكشف هوية جثمان عثر عليه مشطور نصفين بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

تمكنت مباحث شمال سيناء ، من كشف شخصية جثمان عثر عليه مشطور لنصفين فى مدينة العريش .

وأفادت مصادر أمنية، أنه تم الكشف عن هوية جثة عثر علي نصفها في مقلب قمامة خلف مستشفى خاص على ساحل مدينة العريش، والنصف الآخر في منطقة " العبيدات " بالعريش.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا أمس بوجود أجزاء سفلية من جثمان ذكر، فى مقلب قمامة، أعقبه بساعات قليلة العثور علًى بقية الجثمان فى منطقة مجاورة، تم نقل أجزاء الجثمان لمشرحة مستشفى العريش .

أسفرت نتيجة التحريات والتحقيقات، التى قادها فريق امنى من مديرية امن شمال سيناء، ان الجثمان لشاب في العشرينيات من العمر، وهو" ا ي ا"، من مدينة الشيخ زويد، ويعمل ممرض في مستشفي العريش العام، حيث يواصل الفريق الأمنى فك ملابسات الحادث.