6 الآف أفغانى ينتظرون موعدًا أمام سفارات ألمانيا بالهند وباكستان

كتبت: هناء أبو العز

نشرت صحيفة مورجن بوست الألمانية، أن ما يقرب من 6 الآف أفغانى ينتظرون حاليًا موعدًا لإحضار عائلاتهم إلى ألمانيا، بعد إجابة وزارة الخارجية على سؤال مكتوب من المجموعة البرلمانية اليسارية في البوندستاج

وفي بداية ديسمبر تبين وجود 3889 شخصا من أفغانستان ينتظرون للحصول على موعد لتقديم طلب للحصول على تأشيرة من السفارة الألمانية في إسلام أباد، باكستان، وفي الوقت نفسه ، تم تسجيل 1818 من أفراد الأسرة الأفغانية في البعثة الدبلوماسية في نيودلهي ، الهند ، والذين كانوا يأملون في الحصول على موعد في السفارة ، لذلك يوجد 5707 أشخاص من أفغانستان على قائمة الانتظار لتحديد موعد للم شمل الأسرة .

وبحسب وزارة الخارجية ، فقد تضاعف العدد تقريبًا منذ مايو الماضي،وفي أغسطس ، بعد انسحاب القوات الغربية ، ووصول حركة طالبان إلى السلطة .

كما أعلنت وزارة الخارجية ، قد تكون هناك حجوزات مزدوجة وغير صحيحة عند تخصيص المواعيد،و من المفترض أن يكون العدد الفعلي للأشخاص المسجلين أقل مما هو مذكور وفقًا للتقديرات الحالية.

يوضح السياسي اليساري جوكاي أكبولوت لفريق تحرير الصحيفة : لا يمكن للأقارب في أفغانستان الانتظار أكثر من ذلك، وإرهاب طالبان والمجاعة الوشيكة يهددان الجميع.

كما انتقد عضو البوندستاج الوقت الطويل الذي تستغرقه إجراءات التأشيرة.

يعزو أكبولوت ذلك إلى ما يعتبرونه نقصًا في الموظفين في السفارات، ووفقًا لوزارة الخارجية ، يعمل 27 موظفًا في قسم التأشيرات في إسلام أباد و 20 في نيودلهي. وهذا يعني أن القوة العاملة في مستوى مايو 2017. "إذا استمرت معالجة التأشيرات بالوتيرة الحالية ، فسوف يستغرق الأمر سنوات وهذا غير مقبول."

يرى السياسي الآن أن من واجب الحكومة الفيدرالية الجديدة تسريع إصدار التأشيرات لأفراد الأسرة في أفغانستان، وهذا يتطلب إجراءات جذرية وتغيير في العقلية في وزارة الخارجية الألمانية ".

يزداد الوضع سوءًا بشكل كبير في أفغانستان، فالمزيد من الأطفال يتضورون جوعا. منذ تولي طالبان السلطة في منتصف أغسطس ، ارتفع عدد الأطفال الذين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام بمقدار 3.3 مليون، وفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة .

من المتوقع أن يعاني 14 مليون طفل من الجوع هذا الشتاء ، والعواقب تهدد الحياة. بالإضافة إلى ذلك ، تكافح البلاد مع واحدة من أسوأ حالات الجفاف في العقدين الماضيين.