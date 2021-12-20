10 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى انه تم تخصيص 10 مليون جنيه من ميزانية المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظة سوهاج.

وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بسوهاج وبالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب بالمحافظة ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بسوهاج انه حصل نائبان عن دائرة أخميم وساقلتة وحى الكوثر على مبلغ 4 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز اخميم وحصل نائب عن دائرة البلينا على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمركز البلينا وحصل نائب عن دائرة المنشاة على مبلغ 2 مليون جنيه لدق بئرى مياه ارتوازى بمحطة مياه الرويهب بمركز المنشاة وحصل نائب عن دائرة المراغة على مبلغ 2 مليون جنيه لمد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمركز المراغة.

ومن الجدير بالذكر انه بلغت حجم المبالغ المالية المخصصة التى تمكن جميع اعضاء مجلس النواب بسوهاج من توفيرها لخطط المد والتدعيم خلال هذا العام 86 مليون جنيه وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.