وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بشرح ومناقشة المهام الادائية للصف الرابع الابتدائى

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا بديوان عام المديرية، لمناقشة ما ورد بخصوص المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي في جميع المواد، موضحا التعليمات والضوابط العامة، بحضور خالد البربري، وكيل المديرية والأستاذ سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، وموجهي العموم بالمديرية.

وقال محمد عبدالله، وكيل الوزارة خلال الاجتماع، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وضحها بأنها أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين، و تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة.

وأضاف ينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه، ولكي يطبق المعلم المهام الأدائية لابد من توضيح طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم، ويستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين، و يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة، موجهاً المعلمين بشرح هذه المهام لطلابهم في الأيام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة إليه.

وأوصى وكيل تعليم كفر الشيخ بضرورة عقد موجهي العموم اجتماعاً للموجهين الأوائل وموجهي المواد بالإدارات لشرح ومناقشة ما ورد بخصوص المهام الادائية للصف الرابع الابتدائي والتنفيذ بمنتهى الدقة.