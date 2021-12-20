وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بالاهتمام بذوي الهمم وتوفير كافة السبل لتعليم هادف

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً بحضور مديري مدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة، ورحاب رشاد مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، للوقوف على الجهود المبذولة للاهتمام بذوي الهمم،وتوفير كافة السبل لتعليم هادف وحياة كريمة داخل وخارج المدارس.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمديري مدارس التربية الخاصة مشيرا إلى الدورالعظيم الذي يقومون به مع أبنائنا من ذوي الهمم، مؤكداً أنهم بمثابة الكنز النقي الذي رزقنا الله تعالى إياه ووجب علينا، وعلى كل من يعمل في هذا المجال الحفاظ على هذا الكنز الثمين والاهتمام به



وشدد وكيل الوزارة على إزالة كافة العقبات والتحديات داخل المدارس لتسهيل العملية التعليمية لهم، مشيرا إلى أن العمود الفقري للعملية التعليمية كاملة هو "المعلم"، وأن العملية التعليمية تقوم بدور أساسي وفعال في المجتمع فالمعلم هو من يبني العقول وأن طلابنا من ذوي الهمم بحاجة للمعلم الأب الذي يجمع بين تقوى الله في أبنائه وتعليمهم وإرشادهم للطريق السليم وتخريج جيلا مبدعا ومتميزا بعلمه وخلقه.



وأكد وكيل الوزارة على اهتمام الدولة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمورية، حرصا بالغا لضمان حقوق أبنائنا من ذوي الهمم في التعليم والرعاية الصحية والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وانساني.