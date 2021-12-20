اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:58 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الصينى: العلاقات الودية بين بلادنا وروسيا لن تضعف أبدًا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:40 م
وزير الخارجية الصينى: العلاقات الودية بين بلادنا وروسيا لن تضعف أبدًا وزير الخارجية الصيني وانج يي
أ.ش.أ

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قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الاثنين، إن العلاقات الودية بين الصين وروسيا لن تضعف أبدا مهما تغير الوضع على الساحة الدولية .

وأضاف وانج يي في ندوة بشأن تطوير الدبلوماسية الصينية في ظل الوضع العالمي الراهن، حسبما نقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، اليوم الاثنين، أنه " بغض النظر عن التغييرات التي تحدث في العالم، فإن الصداقة الصينية الروسية التي توارثتها الأجيال، ستظل قوية دوما " .

وتابع أن بكين مصممة على الحفاظ على علاقات متساوية ومفيدة للطرفين مع موسكو والمشاركة في جهود مشتركة لضمان السلام والاستقرار العالميين، مؤكدًا أن التعاون الشامل بين الصين وروسيا قد اجتاز عدة اختبارات .

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن "بلادنا أصبحت مثالا كلاسيكيا لكيفية بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة بين القوى العظمى


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