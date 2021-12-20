اليوم السابع
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مصرع شخص من القاهرة صدمته سيارة بسيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:55 م
مصرع شخص من القاهرة صدمته سيارة بسيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي اسعاف - ارشبقية
مطروح - حسن مشالي

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لقي شخص من محافظة القاهرة مصرعه، اليوم الاثنين، إثر اصطدام سيارة به، في الشارع الرئيسي، بقرية سيدي عبد الرحمن، بنطاق مركز العلمين، في الساحل الشمالي، وتم نقل الجثة عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، إخطاراً بدخول مستشفى العلمين النموذجي، طارق عبد اللطيف عبد الرحمن " 48 سنة " - من محافظة القاهرة – جثة هامدة إثر اصطدام سيارة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، بثلاجة المستشفى.

وسبق نقل الجثة للمستشفى، إجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بمعرفة الشرطة، والتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقيا بلاغا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف، كما انتقلت قوات الشرطة والمرور لمكان البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخلاء الجثة إلى المستشفى، من موقع الحادث.

على جانب أخر، تشهد منطقة الساحل الشمالي، حالياً، أجواء غائمة وطقس بارد، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

 


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