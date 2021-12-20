مصرع شاب فى حادث انقلاب موتوسيكل بالطريق الإقليمي بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى شاب مصرعه إثر انقلاب الموتوسيكل بالطريق الإقليمى بندر بلبيس بالشرقية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول " عمرو حمادة حسب الله " 18 عاما مقيم قرية غيتة دائرة المركز جثة هامدة.

وتبين من التحريات حدوث الوفاة نتيجة انقلاب الموتوسيكل به بالطريق الإقليمى وتوفى فى الحال، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.