مسئولة أوروبية: رغم هزيمة داعش لكن أيدلوجيتهم مستمر ولها تأثيرها على أمن أوروبا

كتبت: هناء أبو العز

دعت إيلكا سالمي، منسقة مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي ، الأوروبيين إلى "إدراك أن خطر الإرهاب موجود في أوروبا أيضًا.

وقالت السالمي فى تصريحات نقلتها دويتشه فيله الألمانية: "على الرغم من هزيمة داعش في العراق وسوريا ، يجب أن نضع في اعتبارنا أن أيديولوجية داعش مستمرة ولها تأثير على أمن أوروبا" ، مشيرة إلى أن اليمين يعتبر "خطرًا كبيرًا"، مضيفة أن بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا ودول أخرى تعتبرها تهديدًا حقيقيًا".

وتعتبر السالمي احتمال أن الإسلاميين المتطرفين ربما جاءوا مع تدفق المهاجرين بعد أن استولت طالبان على الإدارة في أفغانستان ، ويرى أنه من غير المحتمل أن يستخدم الإرهابيون أو الأشخاص المرتبطون بالجماعات الإرهابية أساليب سرية لدخول الاتحاد الأوروبي.