مدن أوروبا تتزين بالاضواء والأشجار للاحتفال بالكريسماس ..صور

فاطمة شوقى

تضئ أضواء عيد الميلاد شوارع مدن أوروبا بشكل احتفالى رائع ، وبدء العد التنازلى لاستقبال عام جديد، مع تزيين الشوارع بالأضواء وأشجار عيد الميلاد المزينة ، وهناك 10 مدن أوروبية أكثر المدن المزينة بشكل جميل.

فيينا.. النمسا

من 12 نوفمبر ، تضاء شوارع فيينا وساحاتها بأضواء ساطعة ، وخاصة شارع التسوق النابض بالحياة، يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا أو الذين تعافوا الاستمتاع على الأقل بالأجواء الاحتفالية: بالنسبة لهم ، انتهى الإغلاق في يوم الأحد الثالث من زمن المجيء.



فيينا

براغ.. جمهورية التشيك

تزين وسط مدينة براغ شجرة كبيرة مزينة بشكل احتفالى ، على الرغم من عدم تزيينها تقليديًا حتى صباح عيد الميلاد. تنتشر أسواق عيد الميلاد المختلفة في المدينة ، وتدعو لتذوق "trdelník" ، كعكة الجوز المغطاة بالسكر البودرة.



التشيك

كوبنهاجن.. الدنمارك

تجذب مدينة ملاهي تيفولي الشهيرة عالميًا الزوار من جميع أنحاء العالم في أي وقت من السنة، ومع ذلك ،وبشكل خاص فى احتفالات عيد الميلاد. الحديقة بأكملها مزينة بعدد كبير من الأضواء، و سانتا كلوز وحيوان الرنة يزوران سوق الكريسماس الرائع.



الدنمارك

بالما .. إسبانيا

مايوركا ، جزيرة العطلات الأكثر شهرة في إسبانيا ، ترتدي مظهراً رائعاً قبل عيد الميلاد. أهم ما يميزها هو الشجرة التي يبلغ ارتفاعها 27 متراً أمام كاتدرائية بالما. يضيء حوالي 4200 عنصر إضاءة وأكثر من 415 كيلومترًا من الأضواء الملونة عاصمة الجزيرة. جميل ولكنه باهظ الثمن أيضًا: تبلغ تكلفة العرض حوالي 1.5 مليون يورو.



اسبانيا

بازل..سويسرا

كل عام ، تجعل مئات الأكشاك وعدد لا يحصى من الأضواء من بازل واحدة من أجمل المدن في أوروبا. لا سيما البلدة القديمة الخلابة ، مثل ساحة بارفوسر ، تتألق بروعة احتفالية. تجذب المتاجر التي لا حصر لها السياح والسكان المحليين الذين يشترون الهدايا الجميلة. ومع ذلك ، بسبب الوباء ، لا يُسمح بالدخول إلى السوق إلا بشهادة التطعيم.



سويسرا

كاتوفيتشي .. بولندا

تحت الشجرة المزينة بشكل جميل في ساحة السوق في كاتوفيتشي ، يستمتع الزوار بروح الأعياد. ركوب الكرسي الطائر ، عجلة فيريس العملاقة وحلبة التزلج على الجليد ستسعد الصغار والكبار ، ومن المؤكد أن أولئك الذين ما زالوا بحاجة لشراء الهدايا سيجدون شيئًا مناسبًا في الأكشاك التي لا تعد ولا تحصى لبيع الحلي والحرف اليدوية وتخصصات الطهي.



بولندا

بودابست .. المجر

يُعتبر سوق الكريسماس في العاصمة المجرية أحد أجمل الأسواق في أوروبا منذ سنوات. بعد الإلغاء في عام 2020 بسبب الوباء ، سمح مسؤولو المدينة بسحر الأضواء مرة أخرى هذا العام ، ولكن مرة أخرى لا يُسمح بالوصول إلا بالشهادة الصحية الخضراء.



بودابست

ستوكهولم.. السويد

الأزقة الخلابة لمدينة ستوكهولم القديمة ، مضاءة بزخارف احتفالية في الليالي الباردة. في سوق عيد الميلاد التقليدي لمتحف Skansen في الهواء الطلق ، يمكن للزوار صنع الشموع الخاصة بهم ومشاهدة الخبز وهو يخبز. أو مجرد تحاضن مع كعك الزنجبيل.



ستوكهولم

لندن.. المملكة المتحدة

مثل كل عام ، تتألق شجرة عيد الميلاد في ميدان ترافالجار بلندن. يعتبر التنوب هدية من مدينة أوسلو تقديراً للدعم البريطاني أثناء احتلال ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ولكن بالنسبة لمعظم المارة ، من المحتمل أنها مجرد واحدة من العديد من أماكن عيد الميلاد المزينة بشكل جميل في العاصمة.



لندن

بروكسل ..بلجيكا

تتحول العاصمة البلجيكية إلى أرض عجائب شتوية ملونة عندما يستقبل ميدان Grand-Place وميادين المدينة الأخرى أسواق عيد الميلاد، مع وجود مئات من الكبائن الخشبية الصغيرة وآلاف الأضواء أجواء احتفالية، وفى حالة الرغبة في الهروب من الصخب والضجيج لبضع دقائق ، يمكن اخذ بضع لفات على عجلة فيريس العملاقة.



بلجيكا

روفانيمي .. فنلندا

أخيرًا ، إلقاء نظرة على روفانيمي الثلجية في فنلندا ، والمعروفة باسم "قرية سانتا". هنا ، يمكن للسائحين الاستمتاع بالسير عبر الدائرة القطبية الشمالية ، التي تمر عبر القرية وتتميز بالمنارات التي تظهر في الصورة ، والتي تساعد أيضًا سانتا في العثور على طريق العودة.