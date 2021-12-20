محافظ كفر الشيخ يشيد بضم طفل للمنتخب القومي لحصول على بطولة الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بأحمد محمد عبدالمعطي، الطالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة حسني زهرة الإعدادية بالحمراوي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الكاراتيه، مثنيا على ضمه للمنتخب القومي ليكون من بين أعضاء الفريق، لتمثيل مصر بالبطولة العربية التي ستقام بتونس.

وكرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب بمكتبه بديوان عام المديرية، مقدماً له التحية والتقدير، كما كرم الطالبة عزيزة عبداللطيف اللواتي بالصف الأول بمدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية والتي أظهرت نبوغا وتميزا في الرسم بالفحم.



تكريم الطالبة المتميزة



تكريم طالبه متميزة في الرسم