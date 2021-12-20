محافظ القليوبية: الدولة أنفقت ملايين لتطوير الميادين والشوارع ولن نسمح بوجود إشغالات

القليوبية إبراهيم سالم

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على رؤساء المدن والأحياء بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت الملايين على تطوير الميادين والشوارع العامة بنطاق المحافظة، لإعادة الشكل الحضاري لها، ولن يسمح بوجود إشغالات للباعة الجائلين والمواقف العشوائية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمدينة بنها، حيث لاحظ انتشار الباعة الجائلين على كوبري الرياح التوفيقي بمنطقتي وابور الثلج وميدان كاميليا، وأيضا منطقة عزبة السوق والحرس الوطني، وعلى الفور قامت شرطة المرافق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها، بإزالة جميع الباعة الجائلين بتلك المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع الإشغالات التي كانت تتسبب في تشويه المظهر الحضاري وعرقلة الحركة المرورية.

كما تابع المحافظ، الجولة بشارع الكوبري بمدينة بنها حيث تم إزالة الأرصفة المخالفة وتحرير محاضر لأصحاب المحلات التي تستحوذ على الأرصفة العامة، كما تم إزالة الباعة الجائلين بالشارع وتحرير محاضر لهم والتأكيد على عدم الافتراش مرة أخرى، كما وجه المحافظ بمراجعة جميع رخص المحلات والتنسيق مع شرطة التموين لشن حملات موسعة لضبط المخالفين.

كما تابع المحافظ، الحملة بمنطقة كفر الجزار حيث تم شن حملة مكبرة على الباعة الجائلين بجوار الكوبري، كما تم عمل حملة مرورية وتم ضبط 4 سيارات بدون لوحات معدنية وتم التحفظ عليهم بالمضبوطات كما تم غلق 3 كافيهات بكفر الجزار لتقديمهم الشيشة، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام .

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق والتجهيز لعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق مدينة بنها.