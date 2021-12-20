اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: الدولة أنفقت ملايين لتطوير الميادين والشوارع ولن نسمح بوجود إشغالات

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:08 ص
محافظ القليوبية: الدولة أنفقت ملايين لتطوير الميادين والشوارع ولن نسمح بوجود إشغالات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على رؤساء المدن والأحياء بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت الملايين على تطوير الميادين والشوارع العامة بنطاق المحافظة، لإعادة الشكل الحضاري لها، ولن يسمح بوجود إشغالات للباعة الجائلين والمواقف العشوائية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمدينة بنها، حيث لاحظ انتشار الباعة الجائلين على كوبري الرياح التوفيقي بمنطقتي وابور الثلج وميدان كاميليا، وأيضا منطقة عزبة السوق والحرس الوطني، وعلى الفور قامت شرطة المرافق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها، بإزالة جميع الباعة الجائلين بتلك المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع الإشغالات التي كانت تتسبب في تشويه المظهر الحضاري وعرقلة الحركة المرورية.

كما تابع المحافظ، الجولة بشارع الكوبري بمدينة بنها حيث تم إزالة الأرصفة المخالفة وتحرير محاضر لأصحاب المحلات التي تستحوذ على الأرصفة العامة، كما تم إزالة الباعة الجائلين بالشارع وتحرير محاضر لهم والتأكيد على عدم الافتراش مرة أخرى، كما وجه المحافظ بمراجعة جميع رخص المحلات والتنسيق مع شرطة التموين لشن حملات موسعة لضبط المخالفين.

كما تابع المحافظ، الحملة بمنطقة كفر الجزار حيث تم شن حملة مكبرة على الباعة الجائلين بجوار الكوبري، كما تم عمل حملة مرورية وتم ضبط 4 سيارات بدون لوحات معدنية وتم التحفظ عليهم بالمضبوطات كما تم غلق 3 كافيهات بكفر الجزار لتقديمهم الشيشة، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام .

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق والتجهيز لعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق مدينة بنها.


محافظ القليوبية

بنها

حملة اشغالات

ميادين القليوبية

تطوير ميادين القليوبية

محافظة القليوبية

اخبار القليوبية

محافظة القليوبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. صور

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:24 ص

نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:25 م

محافظ القليوبية يشن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والأكشاك المخالفة بالخصوص

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:58 م

محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمى.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:30 م

نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الجذام ويحيل مسئولين للتحقيق لتدنى الخدمة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:42 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة