للأطباء البيطريين.. تعرف على أوراق الترشح بانتخابات التجديد النصفى

كتبت ـ آية دعبس

بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى ب النقابة العامة للأطباء البيطريين ، فى استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بقنا، ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام متصلة بدءا من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، وتنتهى يوم الأثنين الموافق 27/12/2021، مضافا إليها 3 أيام عمل لتلقى الطلبات الواردة بالبريد.

أما عن الأوراق المطلوبة للترشح بالانتخابات، فهى:

1- ملء بيانات استمارة الترشح للانتخابات، والموضح بها بيانات المرشح والموقع الراغب الترشح عليه "رئيس - عضو فوق السن فرعي - عضو تحت السن فرعي _ عضو جمهورية فوق السن_عضو جمهورية تحت السن _عضو قطاع".

2- صورة بطاقة الرقم القومى.

3- صورة كارنيه النقابة سارى.

4- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

5- القيد بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك خاصه بـ"القطاع وفرعية قنا".

6- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

7- مسداد اشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2021 م.

8- إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية لمدة شهر ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة، على أن تكون معتمدة بخاتم الجهة التى يعمل بها، وذلك للأطباء العاملين بالحكومة فقط، لمرشحى "القطاع والفرعية".

9- إفادة من جهة العمل للعاملين بالقطاع الخاص او إقرار من الطبيب البيطري الحر بأنه لا يعمل لدى أي جهه حكومية أو خاصة لمرشحى "القطاع - الفرعية".

كان قد أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، تشكيل لجنة تشكيل لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية بقنا، والتى تضم كل من: الدكتورة ياسمين أبو الخير وكيل مجلس النقابة العامة، الدكتور محمد سامى أحمد حجازى أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة، الدكتور محمد أشرف عويس عضو مجلس النقابة العامة.

وجاء التشكيل تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامه للاطباء البيطريين بجلسته المنعقد فى 30 نوفمبر 2021، بشأن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية بقنا، يوم السبت 18 /12/2021.