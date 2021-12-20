غرق ربة منزل فى ترعة الكسرة بجرجا سوهاج والتصربح بدفن جثتها

سوهاج محمود مقبول

لقىت ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة مصرعها غرقا بترعة الكسرة دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج تم إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بغرق ربة منزل بإحدى الترع بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وذلك بعد ان أنزلقت قدماها أثناء العمل على حافتها أثناء العمل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب غريق سيده بترعه الكسره دائرة مركز جرجا تبلغ من العمر 25 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية " وتم أنتشال الجثة " ونقلها لمشرحة مستشفي جرجا العام.

وبسؤال كل من زوجها 25 سنة عامل ووالدها 49 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكورة ببعض الأعمال المنزلية وتشوين كمية من البوص علي حافة الترعة أمام المنزل أنزلقت قدماها وسقطت بها ولعدم إجادتها السباحة غرقت بها ونفيا الشبهة الجنائية

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.