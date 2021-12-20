اليوم السابع
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ضبط ورشة لتصنيع الأبراج الكهربائية دون ترخيص في المنيا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 06:11 م
ضبط ورشة لتصنيع الأبراج الكهربائية دون ترخيص في المنيا حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب ورشة حدادة لقيامه بالإتجار فى المهمات الكهربائية الخاصة بالجهات الحكومية وتصنيع الأبراج الكهربائية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإضرار بالمال العام والإقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قيام (صاحب ورشة حدادة – كائنة بدائرة مركز شرطة سمالوط) بالإتجار فى المهمات الكهربائية الخاصة بالجهات الحكومية ، وتصنيع الأبراج الكهربائية "بدون ترخيص" وغير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المختصة وبيعها للمواطنين ، مما يؤدى للإضرار بالمال العام والإقتصاد القومى للبلاد وزيادة نسبة الفاقد فى الطاقة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستهداف ورشة الحدادة المشار إليها ، وأمكن ضبط المتهم "مالك الورشة" وبحوزته ( مبلغ مالى - كمية من المهمات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة ) .. كما أفاد تقرير الجهات المختصة بأن المنشأة غير مرخص لها مزاولة نشاط تصنيع وبيع الأبراج الهيكلية المضبوطة وأنها غير مطابقة للمواصفات ومصنعة بطريقة بدائية ، وكذا أن تلك المهمات عند تركيبها بالشبكة الكهربائية تؤدى إلى فقد الطاقة بنسبة تصل إلى 50% نظراً لبيعها للمواطنين بطريقة غير شرعية وعدم مطابقتها للمواصفات .

 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على  النحو المشار إليه وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات البيع ، وتقدر قيمة كافة المضبوطات بما يعادل نحو (ثلاثة مليون جنيه).

 

 


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