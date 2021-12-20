اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط مصنع أحذية غير مرخص بداخله 330 كوتشي وفرش وكراتين بالأقصر

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:33 ص
ضبط مصنع أحذية غير مرخص بداخله 330 كوتشي وفرش وكراتين بالأقصر ضبط مصنع أحذية وكوتشي غير مرخص بمدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ضربة جديدة لمصانع بير السلم غير المرخصة والتي تعد ذات خطورة داهمة، حيث نجحت حملة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى ضبط مصنع لصناعة الأحذية والكوتشى غير مرخص، وتم التحفظ على جزء من الخامات ومستلزمات الانتاج والمنتج النهائي والكائن بمدينة الأقصر.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه خرجت حملة لمراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس والمصانع الغير مرخصة، والتأكد من جودة ومواصفات المنتجات، وتم تشكيل حملة من

جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وشريف سعد ومحمد عبد الرحيم وأيمن رمضان المفتشين بالمديرية، موضحاً أنه أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع احذية وكوتشي والتحفظ على كمية قدرها 350 كيلو مواد خام حبيبات مادة مجهولة بلاستيكية المظهر، وعدد 100 كوتشى وحذاء منتج مجهول المصدر، وعدد 130 فرش كوتشى مجهول المصدر، وعدد 100 كرتونة فارغة للتعبئة، وتحرر محضر برقم 21800 جنح ضد "م.س.ح"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى يوم 11 ديسمبر الجارى، قامت المديرية بتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية وغيرها من الأنشطة التجارية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات لخدمة المواطنين فى القطاع التمويني.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الجولات والحملات التموينية خلال الفترة من 1 حتى 11 ديسمبر 2021، عن صرف سلع تموينية بموجب البطاقات التموينية من المنافذ التموينية بمبلغ 30.62 مليون جنيه بنسبة 71.2 % من إجمالي الدعم السلعي المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم السلعي، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 911 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 40470 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر نوفمبر الماضي، وصرف كمية قدرها 30.7 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية من المخابز البلدية بمعدل 2.8 مليون رغيف/ يوم، وتم صرف كمية قدرها 1900طن دقيق بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية من مستودعات الدقيق التموينية المدعمة.

التموين تضبط مصنع أحذية وكوتشي غير مرخص
التموين تضبط مصنع أحذية وكوتشي غير مرخص

 

ضبط مصنع أحذية وكوتشي غير مرخص بالأقصر
ضبط مصنع أحذية وكوتشي غير مرخص بالأقصر

 

ضبط مصنع أحذية وكوتشي غير مرخص بداخله 330 كوتشي وفرش
ضبط مصنع أحذية وكوتشي غير مرخص بداخله 330 كوتشي وفرش

 

ضبط مصنع أحذية وكوتشي غير مرخص بمدينة الأقصر
ضبط مصنع أحذية وكوتشي غير مرخص بمدينة الأقصر

 


الاقصر

حملات تموينية بالاقصر

ضبط مصنع احذية غير مرخص

اخبار الاقصر

مصنع احذية وكوتشي غير مرخص

اخبار المحافظات

تموين الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدينة الطود تقود حملات لرفع القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة من الترع.. صور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:42 ص

إلغاء رحلات البالون الطائر فى الأقصر لسرعة الرياح صباح اليوم

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:07 ص

قرية حسن فتحى بالأقصر تستضيف الدورة 11 لمهرجان التحطيب.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:05 ص

صورة اليوم.. الشمس تعانق معابد الكرنك فى ليلة حفل تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:03 ص

الأقصر تنهى استعدادها لاحتفالية تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك.. غدا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:48 ص

تعليم الأقصر تنظم حملات توعية صحية للطلاب والعاملين بالمدارس.. صور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:31 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة