ضبط مصنع أحذية غير مرخص بداخله 330 كوتشي وفرش وكراتين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

وجه رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ضربة جديدة لمصانع بير السلم غير المرخصة والتي تعد ذات خطورة داهمة، حيث نجحت حملة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى ضبط مصنع لصناعة الأحذية والكوتشى غير مرخص، وتم التحفظ على جزء من الخامات ومستلزمات الانتاج والمنتج النهائي والكائن بمدينة الأقصر.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه خرجت حملة لمراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس والمصانع الغير مرخصة، والتأكد من جودة ومواصفات المنتجات، وتم تشكيل حملة من

جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وشريف سعد ومحمد عبد الرحيم وأيمن رمضان المفتشين بالمديرية، موضحاً أنه أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع احذية وكوتشي والتحفظ على كمية قدرها 350 كيلو مواد خام حبيبات مادة مجهولة بلاستيكية المظهر، وعدد 100 كوتشى وحذاء منتج مجهول المصدر، وعدد 130 فرش كوتشى مجهول المصدر، وعدد 100 كرتونة فارغة للتعبئة، وتحرر محضر برقم 21800 جنح ضد "م.س.ح"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه خلال الفترة من أول ديسمبر وحتى يوم 11 ديسمبر الجارى، قامت المديرية بتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية وغيرها من الأنشطة التجارية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات لخدمة المواطنين فى القطاع التمويني.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الجولات والحملات التموينية خلال الفترة من 1 حتى 11 ديسمبر 2021، عن صرف سلع تموينية بموجب البطاقات التموينية من المنافذ التموينية بمبلغ 30.62 مليون جنيه بنسبة 71.2 % من إجمالي الدعم السلعي المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم السلعي، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 911 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 40470 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم عن شهر نوفمبر الماضي، وصرف كمية قدرها 30.7 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية من المخابز البلدية بمعدل 2.8 مليون رغيف/ يوم، وتم صرف كمية قدرها 1900طن دقيق بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية من مستودعات الدقيق التموينية المدعمة.



التموين تضبط مصنع أحذية وكوتشي غير مرخص



ضبط مصنع أحذية وكوتشي غير مرخص بالأقصر



ضبط مصنع أحذية وكوتشي غير مرخص بداخله 330 كوتشي وفرش