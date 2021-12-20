اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط شخص ينتحل صفة رجال شرطة على السوشيال ميديا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:12 ص
ضبط شخص ينتحل صفة رجال شرطة على السوشيال ميديا انتحال صفة على السوشيال
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بإنشاء عدة حسابات إلكترونية وهمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إنتحل خلالها صفة ضابط شرطة ، ووضع صور لبعض الضباط بالملابس الأميرية ، وإستغلاله لتلك الحسابات الوهمية فى التواصل مع بعض المتقدمين للإلتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة ، وإيهامهم بقدرته على إمكانية مساعدتهم لتسهيل إجراءات إلتحاقهم نظير مبلغ مالى ، فضلاً عن إضطلاعه بالنصب على عدد من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة وحصوله على مبالغ مالية منهم ، وإنشائه لحسابين شخصيين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإستخدامهما فى نشاطه الإجرامى.

 


انتحال صفة

جرائم انتحال الصفة

منتحلين الصفة

حوادث

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة