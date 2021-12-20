ضبط شخص ينتحل صفة رجال شرطة على السوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بإنشاء عدة حسابات إلكترونية وهمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إنتحل خلالها صفة ضابط شرطة ، ووضع صور لبعض الضباط بالملابس الأميرية ، وإستغلاله لتلك الحسابات الوهمية فى التواصل مع بعض المتقدمين للإلتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة ، وإيهامهم بقدرته على إمكانية مساعدتهم لتسهيل إجراءات إلتحاقهم نظير مبلغ مالى ، فضلاً عن إضطلاعه بالنصب على عدد من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة وحصوله على مبالغ مالية منهم ، وإنشائه لحسابين شخصيين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإستخدامهما فى نشاطه الإجرامى.