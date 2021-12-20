اليوم السابع
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صور.. زحام مروري أعلى طريق الكورنيش أمام مبنى التلفزيون

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:18 م
صور.. زحام مروري أعلى طريق الكورنيش أمام مبنى التلفزيون زحام مروري
كتب: محمد أبو ضيف

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شهد طريق الكورنيش أمام القادم من ميدان التحرير وعبد المنعم رياض زحام مروري، بسبب أعمال إصلاحات وحفر أمام مبنى التلفزيون، وتواجد رجال المرور للعمل على تنظيم حركة السيارات.

وعززت، اليوم الإثنين الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات والمواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها. 
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كثافات مرورية
كثافات مرورية

 


زحام مروري

أخبار الحوادث

طريق الكورنيش

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