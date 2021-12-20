صحيفة "الجارديان" تنشر صورة لرئيس وزراء بريطانيا في تجمع خلال إغلاق كورونا

وكالات

كشفت صورة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نشرت حديثا أنه كان يخرق قواعد إغلاق فيروس كورونا في البلاد، في الوقت ذاته الذي كان يحث المواطنين.

الصورة نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، الأحد، وظهر بها رئيس الوزراء بوريس جونسون وأكثر من 12 آخرين يحتسون الخمر في حديقة منزله في داوننغ ستريت.

وقالت الجارديان إن الصورة التُقطت في مايو 2020 في أثناء إغلاق بسبب كوفيد-19.

ويظهر في الصورة جونسون مع زوجته كاري، التي يبدو أنها تحتضن ابنهما حديث الولادة، وشخصان آخران عند طاولة في شرفة حديقة داوننغ ستريت، مثلما يظهر الجبن والنبيذ. وفي الجوار، ظهرت طاولة لأربعة آخرين، وعلى مسافة قصيرة وقفت مجموعة أكبر على العشب حول طاولة عليها زجاجات نبيذ.

وردا على ذلك، قال مكتب جونسون إنه "كانت هناك اجتماعات للموظفين في الحديقة في ذلك اليوم".

وذكر تقرير الجارديان أن الصورة التي نشرتها تعود إلى مايو 2020 بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيث أمضى عدة ليال في وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بكوفيد-19.

وردا على سؤال عن الصورة، قال متحدث باسم داوننغ ستريت "اجتماعات العمل غالبا ما تُعقد في حديقة داوننغ ستريت خلال أشهر الصيف. ومناسبة هذه الصورة كانت اجتماعات للموظفين عقب مؤتمر صحفي في 10 داوننغ ستريت"

وأضاف "داوننغ ستريت هو منزل رئيس الوزراء، وكذلك مكان عمله. تعيش زوجة رئيس الوزراء في المقر ذاته، وبالتالي تستخدم الحديقة أيضا بشكل مشروع".

و قالت الصحيفة، إنها حصلت على الصورة بعد أن نفى مكتب جونسون الأسبوع الماضي حدوث تجمع، قائلة إن موظفي داونينغ ستريت كانوا يعملون في الحديقة في فترة ما بعد الظهر والمساء.

وفي ذلك اليوم، عقد وزير الصحة مات هانكوك مؤتمرا صحفيا حث فيه الناس على الالتزام بالقواعد وعدم الاستفادة من الطقس الجيد خلال عطلة نهاية الأسبوع للتواصل الاجتماعي في مجموعات.