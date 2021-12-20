شكوى من منع تلاميذ من دخول الحمام أدى للتبول اللاإرادى بكفر الشيخ.. ووكيل التعليم يرد

أمنية فايد- كفر الشيخ - محمد سليمان



أرسلت القارئة جهاد كامل عبد الفتاح الشرقاوى، والمقيمة في قرية الشباسية مركز دسوق محافظة كفر الشيخ مناشدة لمسئولين وزارة التربية والتعليم عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص قيام إحدى المدرسات في مدرسة الشباسية الابتدائية بمنع الأطفال من دخول دورات المياه مما أدى إلى قيامهم بالتبول اللاإرادي داخل الفصل أمام بعض وأدى ذلك إلى تدمير نفسيتهم.

وقالت ولية أمر أحد الطلاب: "قمنا بعمل شكوى فى الإدارة التعليمية وفى انتظار الرد، كل ما نرغب فيه هو الحصول على حقنا لإعادة الثقة في نفوس أطفالنا".

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم إحالة الشكوى التي تقدمت بها جهاد كامل عبدالفتاح، للتحقيق، للوقوف على حقيقة الواقعة، واستدعاء المسئولين عنها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة ثبوت صحة الواقعة.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".