شاهد الانتهاء من 6 ملاعب جديدة بكفر الشيخ لخدمة الشباب .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من ملاعب جديدة بمراكز شباب " كفر الشيخ ، شنو ،دفرية ، المنشأة الكبرى " تسلمتها اللجنة الهندسية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، وجامعة القاهرة، ومديرية الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، يأتي ذلك في إطار الخطة الإنشائية لتطوير ملاعب مراكز الشباب " الإحلال والتجديد ".

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن خطة إنشاء و تطوير ملاعب مراكز الشباب تعد قيمة مضافة للرياضة بالمحافظة وخطوة جديدة تحققها المحافظة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتحسين حياة المواطن بتوفير ملاعب بكافة مدن وقرى المحافظة ضمن خطة إنشائية موسعة بإنشاء وتطوير مراكز الشباب، وذلك بمتابعة عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ أبو النصر عزت مدير إدارة الإنشاءات بالمديرية.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، افتتح الشهر الماضي عدد من الملاعب الجديدة منها ملعب النجيل الصناعي بنادي سخا ، ملعب مركز شباب قونه بقلين بتكلفة 2 مليون و700 الف، كذا ملعب الرملة القانوني بتكلفة 2 مليون جنيه، وكذلك ملعب مركز شباب زهران بتكلفة 500 ألف جنية، وملعب 62 الجدية بالحامول، بالإضافة إلى ملعب مركز شباب قبريط بفوة بتكلفة مليون و 600 ألف جنيه.