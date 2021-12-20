سفير مصر ببلجراد يستقبل كاتب الدولة بوزارة الزراعة الصربية قبيل زيارته القاهرة

كتب أحمد جمعة

استقبل سفير مصر لدى صربيا، عمرو الجويلي، بمقر السفارة كلاً من كاتب الدولة بوزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه الصربية "بوجدان إيجيتش" ومساعدة وزير الزراعة للعلاقات الدولية "فيردانا إليتش"، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين من خلال الانتهاء من مذكرة التفاهم بين البلدين وتطوير منظومة تفضيلية للتجارة البينية في الحاصلات الزراعية، وتبادل الخبرات في الدراسات والبحوث والميكنة الزراعية، فضلاً عن إعادة التصدير من خلال قناة السويس.

وقال "الجويلي" إن اللقاء ركز على البرنامج المبدئي لزيارة وفد وزارة الزراعة الصربية إلى مصر برئاسة كاتب الدولة، والمقررة خلال الفترة 21-24 ديسمبر 2021، والذي يشمل لقاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ولقاءات مع كل من الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري للتعرف على اشتراطات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية بين البلدين، والمركز المصري الدولي للزراعة لبحث التعاون الثنائي في مجال الأبحاث وتبادل الخبرات من خلال المشاركة في الدورات التي يعقدها المركز، بالإضافة إلى تنظيم زيارة للوفد إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص المتاحة لإنشاء صوامع تخزين للقمح الصربي في المنطقة، لتكون مركزاً للتوزيع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا. كما سيعقد الوفد مجموعة من الاجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية للحاصلات الزراعية.

وأضاف سفير مصر لدى صربيا أن اللقاء تناول بالتفصيل اهتمام صربيا باستيراد عدد من منتجات الفاكهة والخضروات من مصر إلى صربيا ومنها إلى منطقة غرب البلقان، أبرزها الموالح، والمانجو، والتمر والزيتون، من خلال إعطاء أفضلية للمنتجات المصرية في السوق الصربي، والذي يستورد موالح سنويا بقيمة 100 مليون يورو. هذا وتناول اللقاء أيضاً اهتمام صربيا بتصدير عدد من الفواكه إلى مصر.

وأشار "الجويلى" إلى أن الزيارة المقررة تمثل استكمالاً للوفود المتبادلة في مجال الزراعة على مدار السنوات الماضية التي ساهمت في الارتقاء بالتعاون بين البلدين في مجال الزراعة، وكان أبرزها زيارة وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه الصربي "برانيسلاف نديموفيتش" لأول مرة إلى مصر في يناير 2019، وزيارة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري إلى صربيا في فبراير 2021 والتي تم خلالها اعتماد صربيا كمورد للقمح.