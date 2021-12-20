زراعة 2247 شجرة بحى الكوثر بسوهاج بمبادرة "أحلى وهى خضرة"

سوهاج محمود مقبول

وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وفى إطار مبادرة المحافظة "أحلى وهى خضرة" قامت الوحدة المحلية لحى الكوثر بزراعة 2247 شجرة بالطرق والشوارع الرئيسية بالحي، منذ انطلاق المبادرة فى نوفمبر الماضي.

وأوضح هلال زكى رئيس حى الكوثر أنه تم زراعة 250 شجرة زيتون، و450 شجرة كونوكاربس، و290 شجرة جهنمية، وعد 1257 شجرة فيكس، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ، وفى إطار مبادرة "أحلى وهى خضرة"، والتى بدأ تنفيذها الشهر الماضي، مشيرا إلى استمرار أعمال التشجير وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة الزراعة بالحدائق العامة، ودهان البردورات بشوارع وميادين الحى .