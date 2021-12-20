وقال تيستويدوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الاثنين/ - "اعتقد أن القمر الأول في الربع الثاني، والقمر الثاني في الربع الثالث من العام القادم"، مشيرا إلى أن القمر الثاني في المرحلة التي لا تزال فيها الاختبارات الأرضية تجري على قدم وساق.

وأضاف:" على الأرجح سيتم إرسال آخر قمر صناعي من الجيل السابق، "Glonass-M" في الربع الأول من عام 2022 إلى الفضاء".

يذكر أن الجيل الجديد من الأقمار الصناعية يختلف عن الجيل السابق في عدد كبير من إشارات الملاحة المنبعثة، خمس إشارات لـ Glonass-M وسبعة وتسعة لـ Glonass-K و Glonass-K2، وكذلك وطول عمر الخدمة، سبع سنوات لـ Glonass-M و 10 سنوات لـ Glonass-K و Glonass-K2.