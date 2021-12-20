اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:53 م
أكرم القصاص
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رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:21 م
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى
الإسماعيلية صبرى غانم

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أكدالدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس  علي أن المستشفي الجامعي هي واجهة الجامعة الأولي للمجتمع مشيراً الى أن الجامعة تضع دعم المستشفيات الجامعية علي رأس أولوياتها بجانب الاهتمام بالعملية التعليمية.
 
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة  مساء اليوم  تفقد خلالها  أقسام ووحدات المستشفي الجامعي 
و قسم الاستقبال بالطوارئ  وأستمع رئيس الجامعة لشرح حول سير العمل داخل المستشفيات وأقسامها المختلفة والخدمات التي تقدمها المستشفيات للمواطنين الذين يترددون عليها يومياً رافقه خلالها الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و الدكتور أحمد أنور نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية و المجلس التنفيذى للمستشفيات .
 
 حيث التقي رئيس الجامعة بعدد من المرضي وذويهم واستمع الي أرئهم ومدي رضائهم عن الخدمات التي تقدمها المستشفى كما شدد الدكتور ناصر مندور علي حسن معاملة المرضي وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناه عنهم  خاصة أن المستشفي تقدم خدماتها ليس لأهالي الإسماعيلية فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة.
 
وشدد رئيس الجامعة خلال اجتماعه بأعضاء مجلس ادارة المستشفيات على تطوير المستشفى الجامعى وتقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة.
 
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (1)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (1)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (2)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (2)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (3)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (3)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (4)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (4)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (5)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (5)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (6)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (6)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (7)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (7)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (8)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (8)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (9)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (9)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (10)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (10)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (11)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (11)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (12)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (12)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (13)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (13)

رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (14)
رئيس جامعة القناة يتفقد المستشفى الجامعى ويستمع لشكاوى المرضى (14)
 

الاسماعيلية

مستشفى جامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس

اخبار الاسماعيلية

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