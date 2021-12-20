رئيس إيطاليا يشدد على قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان فى أوروبا

فاطمة شوقى

رأى رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجو ماتاريلا أن "التماسك بين الديمقراطيات الليبرالية لا يزال يمثل أولوية ويشكل نواة يتم حولها تعزيز علاقة واسعة ووثيقة بين البلدان ذات النظام الديمقراطى فى الاتحاد الأوروبي.

وقال، فى آخر خطاب له اليوم الاثنين أمام مؤتمر سفراء إيطاليا كرئيس للجمهورية "إن الدفاع عن القيم الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون داخل قارتنا وخارجها، بدءًا من المبدأ الأساسى للبناء الأوروبى المتمثل فى أولوية قانون الجماعة الأوروبية، هو بهذا المعنى، ضرورى للغاية".

وأكد ماتاريلا، الذى تنتهى ولايته الرئاسية أوائل فبراير القادم، على أن "هذه القيم يجب ممارستها وعيشها، سواء من خلال تعزيز الطابع الديمقراطى الذى لا رجعة فيه للمواطنة الأوروبية، أو فى إدارة الأزمات التى تواجه أوروبا".

وأضاف، فى إشارة إلى قضية اللاجئين "إن إظهار أوروبا كقلعة حصينه كما يرى البعض مع احترام منقوص لحقوق الإنسان لا يتوافق وطموحات هذا الاتحاد الأوروبي".