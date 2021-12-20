دراسة: أعلى نسبة لقوة عمل الإناث كانت للحاصلات على مؤهل جامعى

كتب: مدحت عادل

أظهرت دراسة حديثة، حول قوة العمل للإناث وفقا للحالة التعليمية، "2017/2020"، أن أعلى نسبة لقوة العمل كانت للإناث اللاتي تعملن وحاصلات على مؤهل جامعي فأعلي حيث بلغت 38.7% عام 2020 مقابل 29.5% عام 2017، يليها الحاصلات على مؤهل متوسط فني 27.2% عام 2020 مقابل 31.2% عام 2017 يليها الأميات.

وقالت الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن أقل نسبة للإناث اللاتي تعملن كانت للحاصلات على ثانوية عامة وثانوية أزهرية بنسبة 3.1% عام 2020 مقابل 5.1% عام 2017، وساد نفس النمط على مستوي محل الإقامة.

ووفقا للحالة الزواجية ومحل الإقامة، يشير التوزيع النسبي لقوة العمل للإناث "15 سنة فأكثر" عامي 2017/2020 إلى أن أعلى نسبة لقوة العمل للإناث المتزوجات، حيث بلغت 65.7٪ عام 2020 مقابل 59.8% عام 2017 ويليها النساء اللاتي لم يتزوجن ابداً، حيث بلغت نسبتهن 22.6% عام 2020 مقابل 30.6% عام 2017، بينما كانت أقل نسبة لقوة العمل للإناث اللاتي تم عقد قراهن والإناث المنفصلات وذلك على مستوى الإجمالي.

وعلى مستوى محل الإقامة ساد نفس النمط في كل من الريف والحضر بالنسبة للإناث المتزوجات، حيث ارتفعت نسبتهن عام 2020 بالحضر عن عام 2017، حيث بلغت 53.7% عام 2020 مقابل 49.1% عام 2017، أما في الريف فبلغت النسبة 77.9% عام 2020 مقابل 68% عام 2017. وتلاحظ أيضا انخفاض نسبة الإناث في قوة العمل اللاتي لم يتزوجن في كل من الحضر والريف عام 2020 عن عام 2017 للإناث (15 سنة فأكثر) وفقاً للحالة الزواجية ومحل الإقامة.