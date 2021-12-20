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حياة كريمة.. قوافل طبية وعلاج بالمجان لخدمة أهالى قرية منيحة بأسوان ..لايف وصور

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:39 م
حياة كريمة.. قوافل طبية وعلاج بالمجان لخدمة أهالى قرية منيحة بأسوان ..لايف وصور
أسوان - عبد الله صلاح

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لأعمال القافلة الطبية المجانية لوزارة الصحة بقرية منيحة بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، ضمن خدمات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
وعبر أهالى القرية، عن سعادتهم بخدمات القوافل الطبية المتنقلة لما تساهم به من تخفيف المعاناة عليهم بالذهاب إلى المستشفيات البعيدة، وتوفر هذه الخدمات العلاجية داخل القرى التى يعيشون فيها.
 
وأشار الأهالى، إلى أن هذه القوافل توفر العديد من الخدمات الطبية من كشف فى مختلف التخصصات الطبية وإجراء تحاليل وقياس الضغط والسكر وصرف الأدوية وغيرها من الخدمات التى يقدمها أطباء القافلة بالمجان للمواطنين.
 
وأوضحوا، بأن هناك إقبال كبير من المواطنين على هذه القوافل الطبية من خلال السيارات المختلفة، معربين عن امتنانهم وشكرهم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لما يقدمه من مشروعات تنمية وخدمات لأهالى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

حياة كريمة

اسوان

قوافل طبية

قرية منيحة

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