اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس 6 متهمين بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:59 م
حبس 6 متهمين بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة محكمة - أرشيفية
كتب: أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة، حبس 6 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى مع المتهمين فى القضية.
 
ووجهت النيابة للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 المتهمون بالقضية يواجهون  اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، و ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
 
وحققت النيابة العامة سابقا، مع متهمين آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم  فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى.

النيابة العامة

انضمام لجماعة الاخوان

جماعة الاخوان الارهابية

حبس ٦ متهمين

نشر شائعات

تجديد حبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"جريمة نشر الشائعات".. ندوة توعوية فى مكتبة مصر الجديدة.. اليوم

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 02:00 ص

الداخلية تضبط شخصا بتهمة نشر شائعات عن سير سيارات نقل بدون لوحات معدنية

الخميس، 14 أكتوبر 2021 05:17 م

الإخوان تستخدم الهاشتاجات المضروبة لترويج الأكاذيب.. الهدف نشر التريندات عبر السوشيال ميديا لضمان الوصول للجمهور.. وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حدد عقوبة نشر الشائعات بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 07:00 م

"الكوميكس" خطة الإخوان الجديدة لضرب مصر بعد فشل دعواتها التحريضية.. الإرهابية تدشن صفحات ساخرة عبر السوشيال ميديا للتحريض على الفوضى والعنف.. تعتمد على التمويل الخارجى لتدشين منصات نشر الشائعات باستخدام الصور

الجمعة، 25 سبتمبر 2020 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة