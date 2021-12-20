تعرف على حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المشروعات التنموية بمصر

كتب محمد أسعد

تعتبر مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي؛ ولديها فى مصر مجموعة من برامج التعاون الإنمائي ومجالات التعاون المشتركة، في إطار الأولويات التنموية للدولة مثل الطاقة المتجددة والنقل وإدارة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه، إضافة إلى وسائل النهوض بجهود المناخ، ودعم أجندة التنمية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.

وتبلغ المحفظة الجارية للمؤسسة في مصر 1.26 مليار دولار، مليار دولار أمريكي في قطاعات مثل: الأسواق المالية، الأعمال الزراعية والغابات، الصحة، التعليم، علوم الحياة، التصنيع، السياحة، البيع بالتجزئة، البناء والعقارات، آليات الاستثمار الجماعي، البنية التحتية، النفط والغاز والتعدين، وغيرها من القطاعات التي تعمل على تعزيز التكامل مع جهود الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

واعتبارًا من سبتمبر 2021، تضمنت حافظة مؤسسة التمويل الدولية في مصر (IFC) 30.2 مليون دولار أمريكي في مجالات:(الطاقة الكهربائية، التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص، البيئة، الحوكمة، النوع الاجتماعي، التمويل والتأمين، النقل والتخزين، الرعاية الصحية، الكيماويات، تجارة الجملة والتجزئة، المنسوجات، الملابس والجلود، مركبات الاستثمار الجماعي، التصنيع، الأعمال التجارية الزراعية، والخدمات الاستشارية).

وضخت مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية.

وخلال لقاءه مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أكد وليد لبادى، المدير الإقليمى لمصر واليمن وليبيا، بمؤسسة التمويل الدولية، أن مؤسسة التمويل الدولية تهدف إلى خلق سوق للطاقة المتجددة في مصر من خلال الاستفادة من الخبرة والنفوذ المالي للقطاع الخاص.

وأشاد "لبادي" بمشاركة وزارتي التعاون الدولي والصناعة في منتدى التمويل المستدام أكتوبر الماضي، والذي ناقش التمويل المستدام وكيف يمكنه أن يحول الاقتصادات الأفريقية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول بين الجنسين، والحفاظ على البيئة.

وأشار "لبادي"، إلي إطلاق مشروع تطوير سلاسل التوريد وإضافة القيمة لقطاع المنسوجات التنقية في مصر، لجذب استثمارات بقيمة800 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وغرفة الملابس الجاهزة والمنسوجات.